Актер РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни

Алексей Янин (Фото: Дарья Сидорина / Global Look Press)

Актер театра и кино Алексей Янин умер на 41-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ), где служил актер.

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта», — рассказали в театре. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера. Дата и место прощания пока не известны.

Актер перенес обширный инсульт в 2015 году. После операции его ввели в медикаментозную в кому на два месяца. Состояние актера после трепанации черепа оценивали как стабильно тяжелое. Врачи отказывались давать какие-либо прогнозы. На поправку Янин пошел только в 2021 году.

Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Среди его ролей в театре: Карраско в «Дон Кихоте», Христиан Теодор в спектакле «Тень», Принц в «Золушке» и другие. В спектакле «Подходцев и двое других» Алексей репетировал одну из главных ролей. Большую часть фильмографии актера составляют сериалы, среди них «Дочки-матери», «Клуб», «Студенты».