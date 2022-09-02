Губернатор Забайкалья извинился за выдачу грамот с гербом Украины в Чите

Политик назвал ситуацию кощунственной и сообщил об увольнении директора детского сада и воспитателя, ответственных за выдачу воспитанникам грамот с украинским гербом

Александр Осипов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

«Кощунственный» случай с выдачей в одном из детских садов Читы грамот с украинским гербом является следствием безответственных и глупых ошибок, написал во «ВКонтакте» губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Создавшие эту ситуацию руководитель детсада и воспитатель уволены, сообщил он.

«Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас два года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — написал Осипов.

Проведенная проверка показала, что причиной произошедшего стали «безответственные глупые ошибки», пояснил глава Забайкалья. Это, по словам губернатора, не освобождает никого, в том числе его, от ответственности. «Создавшие эту ситуацию лица — заведующая детским садом и воспитатель — уволены», — сообщил он.

Грамоты с гербом Украины воспитанники детского сада № 73 Читы получили 30 августа за участие в конкурсе «Мисс и мистер «Лето-2022». После этого комитет образования города начал проверку.

2 сентября в министерстве образования и науки Забайкальского края РБК сообщили, что проверка подтвердила факт халатности педагога и руководителя детского сада. Указанные лица освобождены от занимаемых должностей, добавили в министерстве со ссылкой на комитет образования Читы.

Министерство намерено «усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь дошкольных, и педагогических работников о недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям», сообщили в ведомстве.