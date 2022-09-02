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В Чите уволили воспитателей, выдавших детям грамоты с гербом Украины

То, что дети получили грамоты с гербом Украины за участие в конкурсе, министерство сочло халатностью и безответственностью работников детского сада
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Ситуация с выдачей воспитанникам в детском саду грамот, на которых изображен герб Украины, непозволительна, допустившие халатность сотрудники уволены, сообщили РБК в министерстве образования и науки Забайкальского края.

«Причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада. Учредителем дошкольной организации — комитетом образования Читы — проведена служебная проверка, которая подтвердила факт халатности педагога и руководителя, формального отношения к должностным обязанностям. По данным учредителя, сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей», — сообщили РБК в ведомстве.

В министерстве заявили, что намерены «усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь дошкольных, и педагогических работников о недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям».

В Чите начали проверку из-за выданных детям грамот с гербом Украины
Общество
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Грамоты с гербом Украины воспитанники детского сада № 73 Читы получили 30 августа за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022». После этого комитет образования города начал проверку.

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Украина Чита детский сад
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