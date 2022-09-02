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В Чите начали проверку из-за выданных детям грамот с гербом Украины
Комитет образования Читы начал служебную проверку после того, как в детском саду №73 детям выдали грамоты с изображением герба Украины, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края.
«Грамоты заменены», — добавили в ведомстве.
Грамоты с гербом Украины воспитанники детского сада получили 30 августа за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022», сообщало ИА «Чита.ру». По словам одного из родителей, позже сотрудники детского сада попросили сдать грамоты и пообещали их заменить.
В 2018 году грамоты с украинским гербом вручили выпускникам в Свердловской области. В управлении образования заявили, что это была ошибка классного руководителя.