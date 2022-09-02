В Чите начали проверку из-за выданных детям грамот с гербом Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Прокурор запросил для хоккеиста штраф ₽3 млн за подкуп в военкомате Спорт, 11:53
Умер один из лучших панчеров в истории бокса Эрни Шейверс Спорт, 11:49
Гросси заявил, что здания Запорожской АЭС повреждены обстрелами Политика, 11:48
Азаренко назвала неудивительным отказ украинки пожать ей руку на US Open Спорт, 11:47
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 11:43
В ВГА заявили о попытках Киева внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ Политика, 11:42
Что нужно знать о долгах при разводе супругам и кредиторам Pro, 11:24
В России впервые с марта выявили 50 тыс. заболевших коронавирусом Общество, 11:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 11:20
В Чите начали проверку из-за выданных детям грамот с гербом Украины Общество, 11:17
Президент Аргентины объявил выходной после покушения на вице-президента Политика, 11:16
Токен Babylon Finance обвалился на 95% после объявления о закрытии Крипто, 11:12
«Арис» назвал перешедшего в клуб Кокорина «царем» Спорт, 11:07
Продажи автомобилей Lada в августе выросли на 75% Авто, 11:00
Общество ,  
0 

В Чите начали проверку из-за выданных детям грамот с гербом Украины

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Комитет образования Читы начал служебную проверку после того, как в детском саду №73 детям выдали грамоты с изображением герба Украины, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края.

«Грамоты заменены», — добавили в ведомстве.

Грамоты с гербом Украины воспитанники детского сада получили 30 августа за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022», сообщало ИА «Чита.ру». По словам одного из родителей, позже сотрудники детского сада попросили сдать грамоты и пообещали их заменить.

В 2018 году грамоты с украинским гербом вручили выпускникам в Свердловской области. В управлении образования заявили, что это была ошибка классного руководителя.

Теги
Забайкальский край Чита детский сад грамота новости
Материалы по теме
В школе на Урале выпускникам выдали грамоты с флагом Украины
Общество
В Уссурийске начали проверку выдачи школьной грамоты с гербом Украины
Общество
Пророссийские власти Харьковской области утвердили новый герб и флаг
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter