Минздрав рекомендовал регионам самим регулировать зарплаты врачей

Минздрав рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям. Об этом со ссылкой на письмо ведомства, направленное профсоюзу работников здравоохранения России, сообщает «Коммерсантъ».

«Региональным минздравам рекомендовано активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников и добиться того, чтобы доля оклада в структуре зарплат не опускалась ниже 55—60% (без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях)», — говорится в статье.

Кроме этого, указал Минздрав, регионы могли бы установить единые размеры должностных окладов медработников в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.

Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения России (входит в Федерацию независимых профсоюзов) Михаил Андрочников заявил «Коммерсанту», что от регионов вряд ли стоит ожидать выполнения рекомендаций Минздрава в ближайшее время. «Все эти требования уже давно известны в отрасли и неоднократно озвучивались и нами, и представителями трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. За последние годы часть регионов к ним прислушалась, однако у большинства нет средств на их выполнение», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о разнице в зарплатах руководства медицинских организаций и рядовых сотрудников, заявил о необходимости покончить с этой несправедливостью и повысить базовую ставку постоянного оклада. Помимо этого, российский лидер предложил создать единый подход к стимулирующим выплатам. Вице-премьер Татьяна Голикова, продолжая тему, отмечала, что зарплаты врачей в разных субъектах России отличаются из-за того, что оклады могут устанавливать как региональные власти, так и начальство медицинских учреждений.

Читайте на РБК Pro Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман Инструкции Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут Инструкции Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы Статьи Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи

В 2021 году власти разработали новую систему оплаты труда врачей, которая должна была стать единой для всей страны. Так, зарплата врачей будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При этом, по замыслу Минтруда и Минздрава, высокий уровень зарплат должен формироваться не за счет повышенной нагрузки на работника, а за счет его квалификации и опыта. Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.

Правительство также сформировало единый список компенсационных выплат (от 4 до 60% от оклада), среди которых, например, доплаты за работу в ночное время и в особых климатических условиях. Аналогичный перечень будет действовать и для стимулирующих выплат (от 10 до 60% от оклада). В него в том числе войдут надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации и наставничество.