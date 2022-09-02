Минздрав рекомендовал регионам самим регулировать зарплаты врачей
Минздрав рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям. Об этом со ссылкой на письмо ведомства, направленное профсоюзу работников здравоохранения России, сообщает «Коммерсантъ».
«Региональным минздравам рекомендовано активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников и добиться того, чтобы доля оклада в структуре зарплат не опускалась ниже 55—60% (без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях)», — говорится в статье.
Кроме этого, указал Минздрав, регионы могли бы установить единые размеры должностных окладов медработников в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.
Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения России (входит в Федерацию независимых профсоюзов) Михаил Андрочников заявил «Коммерсанту», что от регионов вряд ли стоит ожидать выполнения рекомендаций Минздрава в ближайшее время. «Все эти требования уже давно известны в отрасли и неоднократно озвучивались и нами, и представителями трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. За последние годы часть регионов к ним прислушалась, однако у большинства нет средств на их выполнение», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о разнице в зарплатах руководства медицинских организаций и рядовых сотрудников, заявил о необходимости покончить с этой несправедливостью и повысить базовую ставку постоянного оклада. Помимо этого, российский лидер предложил создать единый подход к стимулирующим выплатам. Вице-премьер Татьяна Голикова, продолжая тему, отмечала, что зарплаты врачей в разных субъектах России отличаются из-за того, что оклады могут устанавливать как региональные власти, так и начальство медицинских учреждений.
В 2021 году власти разработали новую систему оплаты труда врачей, которая должна была стать единой для всей страны. Так, зарплата врачей будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При этом, по замыслу Минтруда и Минздрава, высокий уровень зарплат должен формироваться не за счет повышенной нагрузки на работника, а за счет его квалификации и опыта. Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.
Правительство также сформировало единый список компенсационных выплат (от 4 до 60% от оклада), среди которых, например, доплаты за работу в ночное время и в особых климатических условиях. Аналогичный перечень будет действовать и для стимулирующих выплат (от 10 до 60% от оклада). В него в том числе войдут надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации и наставничество.