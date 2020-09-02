ОНФ попросил «Газпром» поставлять газ для вечных огней бесплатно

Организация отправила главе компании письмо, где упомянула случай в Рыбинске, когда «дочка» «Газпрома» под угрозой отключения потребовала у администрации города оплатить счет за газ, который был поставлен без договора

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил письмо председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой рассмотреть возможность поставлять газ для вечных огней бесплатно. Письмо есть у РБК, его отправку изданию подтвердил представитель ОНФ.

Оно подписано руководителем исполнительного комитета организации Михаилом Кузнецовым. В письме ОНФ просит компанию обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти» и рассмотреть возможность официальных поставок газа для них на безвозмездной основе.

Авторы привели как пример инцидент, произошедший в Рыбинске (Ярославская область) в августе. В ОНФ обратились местные жители с сообщением, что мемориал «Огонь славы» на Волжской набережной может быть отключен. «Дочка» «Газпрома» «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовала у городской администрации оплатить счет за газ, который по состоянию на 30 июня составлял 140,6 тыс. руб. В компании назвали произошедшее «неосновательным обогащением в результате внедоговорного потребления».

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».