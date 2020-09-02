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ОНФ попросил «Газпром» поставлять газ для вечных огней бесплатно

Организация отправила главе компании письмо, где упомянула случай в Рыбинске, когда «дочка» «Газпрома» под угрозой отключения потребовала у администрации города оплатить счет за газ, который был поставлен без договора
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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил письмо председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой рассмотреть возможность поставлять газ для вечных огней бесплатно. Письмо есть у РБК, его отправку изданию подтвердил представитель ОНФ.

Оно подписано руководителем исполнительного комитета организации Михаилом Кузнецовым. В письме ОНФ просит компанию обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти» и рассмотреть возможность официальных поставок газа для них на безвозмездной основе.

Авторы привели как пример инцидент, произошедший в Рыбинске (Ярославская область) в августе. В ОНФ обратились местные жители с сообщением, что мемориал «Огонь славы» на Волжской набережной может быть отключен. «Дочка» «Газпрома» «Газпром межрегионгаз Ярославль» потребовала у городской администрации оплатить счет за газ, который по состоянию на 30 июня составлял 140,6 тыс. руб. В компании назвали произошедшее «неосновательным обогащением в результате внедоговорного потребления».

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Неизвестная женщина потушила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Общество
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В компании «Газпром межрегионгаз Ярославль» пояснили, что необходимость подписать договор о поставке газа появилась в июле 2019 года, поскольку его бездоговорное потребление незаконно. До этого газ для мемориала поставлялся на безвозмездной основе. «В «дочке» «Газпрома» также указали, что неоднократно отправляли предложения заключить соглашение в администрацию Рыбинска.

В итоге компания и администрация города все-таки заключили договор о поставке газа для мемориала, однако вопрос об оплате долга пока остался открытым.

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В своем письме ОНФ также отметил, что инциденты с отключением вечных огней случались и раньше. Организация напомнила случай во Владивостоке, когда из-за того, что флот задолжал компании-поставщику, был отключен огонь на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». Похожие случаи отмечены также в Мурманске, Оренбурге и Ульяновске.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Вечный огонь, «Газпром», ОНФ
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