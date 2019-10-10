Минкультуры нашло способ книжным магазинам сэкономить на аренде площадей

Министерство подготовило поправки в законодательство, которые позволят книжным магазинам открывать на льготных условиях свои точки в библиотеках и музеях. Стоимость их аренды, по замыслу министерства, может начинаться от 1 рубля

Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС

Правительство России 10 октября на своем заседании одобрило подготовленные Минкультуры поправки в закон «Основы законодательства о культуре» и утвердило их внесение в Госдуму. Законопроект, как рассказал по итогам заседания министр культуры Владимир Мединский, позволит организациям культуры сдавать свои свободные площади в аренду книжным магазинам на льготной основе. Речь идет, уточнил Мединский, о библиотеках и музеях, где книготорговцы смогут проводить литературно-просветительские мероприятия для популяризации чтения.

«Ситуация с книгораспространением у нас практически трагичная», — отметил Мединский. По его словам, с 2008 года цена книг выросла в среднем на 40%, а число книжных магазинов в стране «ничтожно»: в восемь раз меньше, чем было в СССР. Сокращение числа книжных магазинов и как следствие уменьшение объемов выпуска книг, снижающаяся посещаемость книжных магазинов обусловлены в том числе высокой арендной платой за торговое помещение, указано в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомился РБК. Сейчас около 30% от общих расходов книготорговых предприятий составляют арендные платежи, указывают авторы законопроекта.

В других странах книжные магазины имеют льготы, а в России, по словам министра, эти магазины «конкурируют на рынке аренды с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами и автосалонами». «Конечно в таких условиях никаких шансов выжить у них нет. Следствием этого является и высокая стоимость книг, она приблизилась к европейской», — резюмировал министр.

Размер льготы будут определять сами региональные или федеральные власти, отметили в Минкультуры. По мнению Мединского, минимальный размер льготной аренды должен равняться 1 руб.

Приказом Минкультуры России будут утверждены требования к ассортименту книг, газет, журналов, а также тематике мероприятий, которые будут проводить книжные магазины в помещениях, которые они арендовали на льготных условиях, говорится в пояснительной записке. Здесь книжные магазины не смогут продавать сопутствующие товары, например сувениры и канцелярские принадлежности, отметил Мединский. Такое правило позволит избежать возможных манипуляций со стороны компаний, которые захотят получить льготу под видом книжного магазина.