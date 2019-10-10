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Минкультуры нашло способ книжным магазинам сэкономить на аренде площадей
Министерство подготовило поправки в законодательство, которые позволят книжным магазинам открывать на льготных условиях свои точки в библиотеках и музеях. Стоимость их аренды, по замыслу министерства, может начинаться от 1 рубля
Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС

Правительство России 10 октября на своем заседании одобрило подготовленные Минкультуры поправки в закон «Основы законодательства о культуре» и утвердило их внесение в Госдуму. Законопроект, как рассказал по итогам заседания министр культуры Владимир Мединский, позволит организациям культуры сдавать свои свободные площади в аренду книжным магазинам на льготной основе. Речь идет, уточнил Мединский, о библиотеках и музеях, где книготорговцы смогут проводить литературно-просветительские мероприятия для популяризации чтения.

«Ситуация с книгораспространением у нас практически трагичная», — отметил Мединский. По его словам, с 2008 года цена книг выросла в среднем на 40%, а число книжных магазинов в стране «ничтожно»: в восемь раз меньше, чем было в СССР. Сокращение числа книжных магазинов и как следствие уменьшение объемов выпуска книг, снижающаяся посещаемость книжных магазинов обусловлены в том числе высокой арендной платой за торговое помещение, указано в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомился РБК. Сейчас около 30% от общих расходов книготорговых предприятий составляют арендные платежи, указывают авторы законопроекта.

В других странах книжные магазины имеют льготы, а в России, по словам министра, эти магазины «конкурируют на рынке аренды с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами и автосалонами». «Конечно в таких условиях никаких шансов выжить у них нет. Следствием этого является и высокая стоимость книг, она приблизилась к европейской», — резюмировал министр.

Размер льготы будут определять сами региональные или федеральные власти, отметили в Минкультуры. По мнению Мединского, минимальный размер льготной аренды должен равняться 1 руб.

Приказом Минкультуры России будут утверждены требования к ассортименту книг, газет, журналов, а также тематике мероприятий, которые будут проводить книжные магазины в помещениях, которые они арендовали на льготных условиях, говорится в пояснительной записке. Здесь книжные магазины не смогут продавать сопутствующие товары, например сувениры и канцелярские принадлежности, отметил Мединский. Такое правило позволит избежать возможных манипуляций со стороны компаний, которые захотят получить льготу под видом книжного магазина.

Основатель сети книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов одобрил идею Минкультуры, но заметил, что законопроект нуждается в обсуждении с игроками рынка. Книжным магазинам, по словам Дымова, невыгодно отказываться от продажи сопутствующих товаров, поскольку доходы от реализации сувениров и канцелярской продукции составляет минимум 30–40% выручки. «Покупатели зачастую приобретают книги в подарок, им удобно упаковать их там же, в книжном, а упаковка — это сопутствующий товар, — объяснил Дымов. — То же самое и с сувенирами, туристы уже привыкли находить их в книжных магазинах».

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: книги, книжный магазин, минкульт, Владимир Мединский
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