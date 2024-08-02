В Лас-Вегасе напали на пасынка Армена Джигарханяна

Пасынок Джигарханяна сообщил о пулевом ранении при разборках «гангстеров» в США

Пасынок Армена Джигарханяна получил пулевое ранение в Лас-Вегасе. По его словам, он оказался в центре конфликта местных банд, пуля попала в голову, но «прошла по касательной»

Степан Джигарханян (Фото: st_jigar / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Лас-Вегасе неизвестные дважды выстрелили в Степана Джигарханяна — пасынка народного артиста СССР Армена Джигарханяна, об этом он сообщил «Московскому комсомольцу».

«Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной», — сказал он. Джигарханян уточнил, что жизненно важные органы не были задеты, ему оказали медицинскую помощь, сейчас он находится дома, ему предстоит реабилитация.

Как уточнил телеграм-канал Mash, Джигарханян случайно оказался в центре конфликта местных банд, один из «гангстеров» открыл по нему огонь из отъезжающего автомобиля.

Джигарханяну-младшему 58 лет, в последние годы он живет на две страны — в России и США.

Его отец умер в возрасте 85 лет 14 ноября 2020 года. Перед смертью он несколько раз попадал в больницу, в частности с обострением сахарного диабета и двусторонним хроническим воспалением легких. С 2005 года Джигарханян руководил Московским драматическим театром, имеет звание народного артиста СССР. Он также был удостоен ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством».