Беглов предложил вернуть историческое название площади Труда

Губернатор Петербурга пояснил, что до 1918 года площадь Труда называлась Благовещенской, там стояла церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Однако эту площадь «переименовала революция», заявил он

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил вернуть исторические название площади Труда в Адмиралтейском районе — площадь Благовещения. Об этом он заявил 78.ru.

«До 1918 года площадь Труда носила название Благовещенской. Там стояла церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. И правильно будет вернуть прежнее, историческое название этой площади», — считает Беглов.

По словам губернатора, решение о переименовании будет принято после опроса петербуржцев.

Президент России Владимир Путин в День ВМФ открыл на этой площади памятник адмиралу Федору Ушакову. Губернатор рассказал, что монумент хотели установить там еще в 1917 году, к 100-летию со дня смерти адмирала, но «помешала революция». «Мы устранили эту историческую несправедливость. Сегодня памятник адмиралу Ушакову, который причислен Русской православной церковью к лику святых, расположен на площади, которую революция переименовала в площадь Труда. Мы все хорошо знаем эту площадь, и на взгляд горожан, это неверно со всех точек зрения», — добавил Беглов.

Как писала «Фонтанка», весной 2022 года архитектор Дмитрий Лагутин предлагал разместить на площади Труда световую проекцию снесенной церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, построенной в 1844–1849 годах по проекту Константина Тона. Ее снесли в 1929-м под тем предлогом, что мешала трамвайному движению. В 2021 году археологи Института истории материальной культуры РАН нашли фрагменты храма.

В декабре 2022-го петербуржцам должны были представить макет площади Труда с восстановленной церковью Благовещения по проекту Лагутина. «Строить храм — это останавливать движение. Сначала нужно сделать световую проекцию — все привыкнут, и можно вернуть настоящий храм», — говорил архитектор.

В 2019 году градостроительный совет раскритиковал эскиз памятника Ушакову, который хотели поставить рядом с церковью. Если храм будет восстановлен как градостроительная доминанта, флотоводец упрется лицом в стену, обращали внимание архитекторы. Занимавший тогда пост главного городского архитектора Владимир Григорьев тогда задался вопросом, почему Ушакова изобразили в ботинках и с подзорной трубой. «Мне всегда казалось важным, в какой момент вы его запечатлели. Если он с подзорной трубой, значит он на корабле, так? Если он во время боя, скорее всего он в сапогах. Если он надел ботинки, чтобы идти во дворец на прием, непонятно, зачем ему труба?» — говорил он. Занимавший тогда должность главы комитета по охране памятников Сергей Макаров в ответ пояснял, что «точку [где будет стоять памятник] специально выбирали так, чтобы она не касалась фундаментов церкви, которая стояла на нынешней площади Труда». По его словам, если там появится храм, «о площади Труда как транспортном узле можно забыть навсегда».