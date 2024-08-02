Спортивного функционера Вебера оправдали по делу о расстреле в 90-е

Вальтера Вебера подозревали в причастности к пяти убийствам, произошедшиv в 1995 и 2004 годах. Присяжные сочли недоказанным участие в этих преступлениях подсудимого. Его полностью оправдали и освободили в зале суда

Вальтер Вебер (Валерий Епонешников) (Фото: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»)

В Москве присяжные единодушно оправдали спортивного функционера и политика Вальтера Вебера (в прошлом Валерий Епонешников), обвиняемого в причастности к расстрелу четырех человек в 1995 году и организации ликвидации свидетеля происшедшего, выяснил «Коммерсантъ».

Для вынесения вердикта в Симоновском райсуде Москвы шести женщинам-присяжным предстояло ответить на 11 вопросов, подготовленных участниками разбирательства. На первый, в котором речь шла о событиях 6 июня 1995 года в московском «Трактире на Мытной», где под огонь автоматического пистолета попали четверо неоднократно судимых «братков», двое из которых, в том числе лидер преступной группы Геннадий Беркальцев, скончались, присяжные ответили утвердительно, признав сам факт происшедшего.

Вместе с тем участие в этом преступлении подсудимых Вальтера Вебера и Дмитрия Маденова присяжные единодушно сочли недоказанным. Соответственно, они оставили без ответа еще пять вопросов, связанных с данным происшествием.

В восьмом вопросе говорилось об убийстве в 2004 году в автомобиле Mercedes у собственного коттеджа в Одинцово Александра Журавлева, одного из участников событий в трактире. Присяжные согласились с тем, что в Журавлева неизвестные выпустили не менее девяти пуль и он получил сквозное ранение шеи, ставшее смертельным. Однако, как и в первом случае, решили заседатели, участие в преступлении подсудимого Вебера было не доказано. Еще два вопроса они оставили без ответа. В итоге фигурантов полностью оправдали и освободили в зале суда.

Вебер помимо предпринимательской деятельности занимал посты президента Детской международной академии тенниса, вице-президента Федерации тенниса России, председателя ЦК ДОСААФ России, в возрождении которого принимал непосредственное участие. В 1999 году основал Детскую международную академию тенниса, почетным президентом которой стал Хуан Антонио Самаранч — глава Международного олимпийского комитета. В 2003 году Вебер стал одним из учредителей национальной премии в области спортивных достижений «Слава» и основал Социалистическую единую партию России (просуществовала до 2008 года), в составе которой являлся соучредителем избирательного блока «Родина» и кандидатом в депутаты Госдумы.

Как ранее писал «Коммерсантъ», на допросе по делу Вебер сообщил следствию, что во время инцидента на Мытной он работал заместителем директора ЧОП «Альфа», учредителем которого была Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». В начале июня 1995 года, по словам обвиняемого, у Дмитрия Маденова, на тот момент рядового сотрудника ЧОПа, на улице неизвестные отобрали закрепленный за ним табельный пистолет Макарова. Вскоре, по версии защиты Вебера, на чоповца вышли некие представители одной из столичных преступных группировок, предложившие решить вопрос о возврате «ствола», но якобы потребовавшие, чтобы на встречу приехал и кто-то из его руководителей. Поэтому туда и отправился сам Вебер, прихвативший с собой табельный ПМ.

По версии представителей бывшего спортивного функционера, оппоненты первыми достали оружие, поэтому, спасая себя и подчиненного, Епонешников схватил лежавший перед одним из бандитов пистолет-пулемет и попытался передернуть затвор. Однако оружие стояло на автоматическом режиме стрельбы, и за считаные мгновения магазин пистолета-пулемета был опустошен. Стрелок убежал и вернулся в ЧОП, куда следом за ним приехал и Маденов.

Предполагаемых виновников расстрела задержали лишь в декабре прошлого года. Веберу и Маденову предъявили обвинение по действовавшей ранее ст. 102 УК РСФСР (убийство с отягчающими обстоятельствами).