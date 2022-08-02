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На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге загорелся траулер

Траулер «Механик Маслак» был спущен на воду в июне 2020 года и строится по заказу ООО «Русская рыбопромышленная компания». По данным «Фонтанки», пожар удалось локализовать

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Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

«Происходит горение на строящемся судне, рыболовецком траулере. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания и дальнейшая информация уточняются», — сказали там.

На видео в Telegram-канале «РИА Новости» видно, что возгорание произошло на рыболовном траулере «Механик Маслак». По данным «Фонтанки», пожар удалось локализовать.

РБК направил запрос в пресс-службу АО «Адмиралтейские верфи».

Строящийся траулер перевернулся на заводе в Ленобласти
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Большой морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак» проекта СТ-192, строящийся для ООО «Русская рыбопромышленная компания» (ООО «РРПК»), был спущен на воду в июне 2020 года. Всего для компании строится 11 траулеров такого типа, десять из которых будут построены на «Адмиралтейских верфях».

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Траулеры проекта СТ-192 имеют длину около 108 м, ширину — 21 м, высоту борта до главной палубы — 8,3 м, а максимальную осадку кормой — почти 9 м. Каждое такое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. т рыбы и выпуск около 15 тыс. т филе, фарша и сурими.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Любовь Порываева Любовь Порываева
траулер Пожар Адмиралтейские верфи Санкт-Петербург
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