На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге загорелся траулер
Строящийся рыболовный траулер загорелся на судозаводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС.
«Происходит горение на строящемся судне, рыболовецком траулере. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания и дальнейшая информация уточняются», — сказали там.
На видео в Telegram-канале «РИА Новости» видно, что возгорание произошло на рыболовном траулере «Механик Маслак». По данным «Фонтанки», пожар удалось локализовать.
РБК направил запрос в пресс-службу АО «Адмиралтейские верфи».
Большой морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак» проекта СТ-192, строящийся для ООО «Русская рыбопромышленная компания» (ООО «РРПК»), был спущен на воду в июне 2020 года. Всего для компании строится 11 траулеров такого типа, десять из которых будут построены на «Адмиралтейских верфях».
Траулеры проекта СТ-192 имеют длину около 108 м, ширину — 21 м, высоту борта до главной палубы — 8,3 м, а максимальную осадку кормой — почти 9 м. Каждое такое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. т рыбы и выпуск около 15 тыс. т филе, фарша и сурими.