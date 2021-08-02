Суд освободил бывшего вице-президента «Евросети» из СИЗО

Левина перевели под домашний арест. По версии СК, через него совладельцы ИТ-дистрибьютора Merlion заказали покушение на бывшего гендиректора компании. По словам адвокатов, Левин не признал вину и считает, что его оговорили

Борис Левин (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Мосгорсуд перевел топ-менеджера компании Merlion и бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина, обвиняемого в покушении на убийство, под домашний арест, сообщили РБК адвокаты бизнесмена Вячеслав Дербышев и Антон Мерзликин.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

По версии следствия, через Левина совладельцы Merlion Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев заказали покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. Как утверждает последний, топ-менеджеры Merlion не вернули ему накопленные за его карьеру на счетах компании $4,5 млн.

Как сообщал «Коммерсантъ», в 2015 году дом Симоненко подожгли. Сам он не пострадал, поскольку, по его словам, ночевал в соседнем недостроенном доме и позже смог отбиться от нападавших. После случившего Симоненко обратился в полицию.