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МВД ответило на идею вернуть в паспорт графу «национальность»

Предложения о внесении в паспорт гражданина России сведений о национальности звучали уже неоднократно. На этот раз их обосновали нуждами малых народов, которым предоставлены льготы
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Министерство внутренних дел не ведет никакой деятельности по включению в паспорт графы «национальность». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «национальность», в МВД России не разрабатывается», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что действующим законодательством внесение в паспорт сведений о национальности человека не предусматривается.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть отметку о национальности в паспорт.

В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность»
Политика
Фото:Тарас Литвиненко / РИА Новости


«Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности», — сказал тогда Гильмутдинов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал тогда, что вопрос об указании национальности в паспорте во фракции не обсуждался.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что введение в паспорт графы «национальность» — излишняя мера. «Сейчас мы формируем реестр представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. С 2022 года он начнет работать в полном формате, сейчас пока в экспериментальном», — сказал Баринов.

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Он добавил, что власти вносят в этот реестр соглашения с регионами и региональными многофункциональными центрами, чтобы облегчить представителям коренных народов общение с органами государственной власти.

В Госдуму внесен закон о возвращении в паспорт графы «национальность»
Общество
Актер Жерар Депардье

Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 года относит к таким народам этносы, насчитывающие менее 50 тыс. человек, проживающие «на территориях традиционного расселения своих предков», а также ведущие традиционный образ жизни, традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся промыслами. Законодательством предусмотрен ряд особых прав для представителей таких этносов. Среди них, например, право заниматься охотой без получения соответствующего разрешения (ФЗ «Об охоте»), право не платить налог на имущество физлиц, участвовать в экологических экспертизах при разработке программ освоения ресурсов на своей территории, а также осуществлять экологический контроль, получать компенсации при авариях техногенного характера. Кроме того, законодательство позволяет им не проходить срочную военную службу, заменяя ее альтернативной.

В 2015 году в Госдуму был внесен законопроект о возвращении в паспорта россиян отметки о национальности. Авторы инициативы предложили, чтобы указание национальности в паспорте было добровольным. «Основанием для проставления отметки о национальной принадлежности лица является письменное заявление данного лица о проставлении такой отметки», — говорилось в законопроекте.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
паспорт национальность МВД Госдума
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Политика
В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность»
Политика
В Госдуму внесен закон о возвращении в паспорт графы «национальность»
Общество
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