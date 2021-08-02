МВД ответило на идею вернуть в паспорт графу «национальность»

Предложения о внесении в паспорт гражданина России сведений о национальности звучали уже неоднократно. На этот раз их обосновали нуждами малых народов, которым предоставлены льготы

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Министерство внутренних дел не ведет никакой деятельности по включению в паспорт графы «национальность». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «национальность», в МВД России не разрабатывается», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что действующим законодательством внесение в паспорт сведений о национальности человека не предусматривается.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть отметку о национальности в паспорт.

«Ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности», — сказал тогда Гильмутдинов.