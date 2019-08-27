Депардье получил землю под Минском для строительства дома

Представитель французского актера Жерара Депардье Юлия Мосман подтвердила РБК, что он получил земельный участок площадью 0,15 га под Минском. Так она прокомментировала ранее появившуюся в издании tut.by информацию о новом владении актера в деревне Лапоровичи.

«Участок был подарен президентом еще на встрече в 2015 году. Все это время шло оформление документов. В ближайшем будущем Жерар надеется построить там дом как резиденцию для отдыха», — рассказала Мосман. По ее словам, артист, скорее всего, будет заниматься сельским хозяйством.

«Жерар развивает проект по продуктам питания «Вкусы Франции», которые и в России представлены. Конечно, на участке будет что-то выращивать! Человек, который увлечен сельским хозяйством, может продолжать эту традицию и в своих любимых местах», — отметила представитель Депардье.

Мосман добавила, что между властями Белоруссии и актером заключен договор аренды, так как республика не передает земельные участки в собственность иностранцам.

В январе 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт. Он сделал это после того, как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн.