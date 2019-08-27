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Доллар/Рубль ₽67 (+0,63%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+10,92%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+17,4%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Депардье получил землю под Минском для строительства дома

Представитель французского актера Жерара Депардье Юлия Мосман подтвердила РБК, что он получил земельный участок площадью 0,15 га под Минском. Так она прокомментировала ранее появившуюся в издании tut.by информацию о новом владении актера в деревне Лапоровичи.

«Участок был подарен президентом еще на встрече в 2015 году. Все это время шло оформление документов. В ближайшем будущем Жерар надеется построить там дом как резиденцию для отдыха», — рассказала Мосман. По ее словам, артист, скорее всего, будет заниматься сельским хозяйством.

«Жерар развивает проект по продуктам питания «Вкусы Франции», которые и в России представлены. Конечно, на участке будет что-то выращивать! Человек, который увлечен сельским хозяйством, может продолжать эту традицию и в своих любимых местах», — отметила представитель Депардье.

Мосман добавила, что между властями Белоруссии и актером заключен договор аренды, так как республика не передает земельные участки в собственность иностранцам.

В январе 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт. Он сделал это после того, как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн.

В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном, а в декабре 2018 года решил поменять саранскую прописку на новосибирскую из-за более выгодного географического положения города.

Как пояснила Мосман, команда Депардье запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов питания. Кроме того, актер и его продюсер Арно Фрилле совместно с «Первым каналом» планируют снять о Новосибирске документальный фильм.

Теги: новости РБК, Жерар Депардье, Минск
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