Владельца Optima Development Худояна оставили под стражей

В пятницу, 2 августа, Тверской районный суд продлил содержание под стражей бизнесмену Альберту Худояну, которого подозревают в мошенничестве на 2 млрд руб., до 14 октября этого года, передает корреспондент РБК из зала суда.

Обвиняемый бизнесмен отсутствовал на заседании по состоянию здоровья. Его госпитализировали с гипертоническим кризом в больницу СИЗО № 2 Бутырка, сообщили на судебном заседании. В медсправке из СИЗО говорится, что у обвиняемого повышенное давление и что он не может принять участие в заседании, сказала судья.

Следователь сообщила, что Худоян является организатором преступления, участники которого до сих пор не установлены. «Оставаясь на свободе, Худоян может продолжить заниматься противоправной деятельностью и воздействовать на ход расследования. С учетом второго гражданства, Армении, есть вероятность, что он может уехать», — сообщила следователь.

Ранее РБК сообщал, что Худоян был задержан 14 июня в Москве. На следующий день Тверской суд отправил бизнесмена под домашний арест по подозрению в совершении противоправных действий, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Бизнесмена обвиняют в хищении трех земельных участков у коммерческой компании на сумму 2 млрд руб.

Альберт Худоян — владелец строительной компании Optima Development. Компания занимается строительством жилого комплекса Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве. В портфеле девелопера также находится торговый комплекс Oz Mall в Краснодаре площадью 227 тыс. кв. м и коттеджный поселок Maiendorf Park площадью 40 тыс. кв. м. Ранее Худоян был владельцем крупного табачного дистрибьютора, компании «Оптима».