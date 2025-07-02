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Правила для самокатов ,  
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Жителям Петербурга ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч

Жителям Петербурга, как и курьерам, снизили скорость электросамокатов до 10 км/ч
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Правила для самокатов
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга, передвигающиеся по улицам на электросамокатах и велосипедах, в том числе с электродвигателями, теперь смогут ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам только со скоростью до 10 км/ч, как и курьеры. Об этом говорится в сообщении комитета по транспорту города.

«Вводятся также зоны для запрета их движения. В перечень вошли участки улично-дорожной сети, которые были определены ранее Соглашением о правилах использования средств индивидуальной мобильности на территории Петербурга. Напомним, оно было подписано в марте 2025 года Комитетом по транспорту и представителями кикшеринговых компаний», — говорится в сообщении.

По словам замглавы комитета Михаила Казакова, с 1 июля введено ограничение скорости движения для курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам до 10 км/ч. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также определены зоны в черте города, где движение на таких средствах индивидуальной мобильности запрещено. Речь идет об участках с высоким пешеходным трафиком, в основном в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах, а также о парках и зонах зеленых насаждений.

Кроме того, с 15 июля в Петербурге службы доставки обяжут обеспечить курьеров электронными устройствами, позволяющими определять их местонахождение. «Часто в резонансных историях сотрудники службы доставки пытаются скрыться с места совершения ДТП. И вот для этих целей нам как раз нужен номер не только транспортного средства, но и номер на сумке курьера, чтобы установить его личность», — пояснил Казаков.

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