В Ингушетии прошли обыски у главы МВД республики
В Ингушетии проходят обыски у главы управления МВД по республике, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Главой регионального управления МВД является генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин.
«Два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных отделов. Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве и у министра. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств», — сказал собеседник агентства.
Об обысках у руководящего состава полиции региона и у помощника министра накануне сообщил «Интерфакс».
«Интерфакс» сообщал, что по делу о многомиллионных хищениях задержаны глава центра финансового обеспечения республиканского МВД, начальник финотдела и сотрудница бухгалтерии ОМВД России по Сунженскому району.
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