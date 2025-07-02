В Ингушетии прошли обыски у главы МВД республики

Михаил Коробкин (Фото: МВД по Республике Ингушетия)

В Ингушетии проходят обыски у главы управления МВД по республике, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона. Главой регионального управления МВД является генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин.

«Два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального МВД, так и районных и муниципальных отделов. Из Москвы прибыла первая группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски в ведомстве и у министра. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств», — сказал собеседник агентства.

Об обысках у руководящего состава полиции региона и у помощника министра накануне сообщил «Интерфакс».

«Интерфакс» сообщал, что по делу о многомиллионных хищениях задержаны глава центра финансового обеспечения республиканского МВД, начальник финотдела и сотрудница бухгалтерии ОМВД России по Сунженскому району.

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