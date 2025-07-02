Трамп посетил окруженный аллигаторами изолятор для мигрантов

Президент США Дональд Трамп посетил в штате Флорида новый центр для нелегальных мигрантов, окруженный болотами с аллигаторами, сообщает CBS.

Трамп поблагодарил губернатора Флориды Рона Десантиса за «фантастическую работу» по созданию изолятора. Учреждение он назвал «профессиональным и хорошо сделанным».

Президенту задали вопрос о планах открыть похожие изоляторы в других штатах. Трамп ответил, что это возможно. По его словам, он бы хотел видеть подобные временные объекты во «многих штатах».

Первая партия нелегальных мигрантов прибудет в центр 2 июля.

Лагерь для мигрантов расположен в национальном парке Эверглейдс на месте заброшенного учебного аэродрома. На этой территории есть несколько водно-болотных угодий, в которых обитают аллигаторы и питоны. Агентство Reuters писало, что местные чиновники называют изолятор «Аллигатор Алькатрас».

Власти Флориды намерены содержать задержанных мигрантов в палатках под открытым небом, всего в центре будут содержать до 5 тыс. человек. На объекте установили не менее 200 камер видеонаблюдения, лагерь обнесен 8,5 тыс. м колючей проволоки.