 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп посетил окруженный аллигаторами изолятор для мигрантов

Президент США Дональд Трамп посетил в штате Флорида новый центр для нелегальных мигрантов, окруженный болотами с аллигаторами, сообщает CBS.

Трамп поблагодарил губернатора Флориды Рона Десантиса за «фантастическую работу» по созданию изолятора. Учреждение он назвал «профессиональным и хорошо сделанным».

Президенту задали вопрос о планах открыть похожие изоляторы в других штатах. Трамп ответил, что это возможно. По его словам, он бы хотел видеть подобные временные объекты во «многих штатах».

Первая партия нелегальных мигрантов прибудет в центр 2 июля.

Трамп посетит новый изолятор для мигрантов, окруженный аллигаторами
Политика
Фото:Marco Bello / Reuters

Лагерь для мигрантов расположен в национальном парке Эверглейдс на месте заброшенного учебного аэродрома. На этой территории есть несколько водно-болотных угодий, в которых обитают аллигаторы и питоны. Агентство Reuters писало, что местные чиновники называют изолятор «Аллигатор Алькатрас».

Власти Флориды намерены содержать задержанных мигрантов в палатках под открытым небом, всего в центре будут содержать до 5 тыс. человек. На объекте установили не менее 200 камер видеонаблюдения, лагерь обнесен 8,5 тыс. м колючей проволоки.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Беспалько
«Сделка века» Трампа аллигатор мигранты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп посетит новый изолятор для мигрантов, окруженный аллигаторами
Политика
Трамп призвал активнее депортировать нелегальных мигрантов
Политика
«Царь границы» Трампа сообщил об операции против нелегальных мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
В Красноярске жителей дома эвакуировали после провала грунта Общество, 07:24
Жертвы совершенства. Как хваленое дао Toyota привело Японию к стагнацииПодписка на РБК, 07:00
Почему паспорта Киргизии становятся «красным флагом» для ГонконгаПодписка на РБК, 07:00
Reuters сообщил, что Иран готовился заминировать Ормузский пролив Политика, 06:55
Трамп посетил окруженный аллигаторами изолятор для мигрантов Политика, 06:51
Стали известны все пары 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу Спорт, 06:48
Сыгравшему Кузю актеру из «Универа» заочно дали 12 лет тюрьмы на Украине Политика, 06:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава Ростовской области сообщил о перехвате дронов над регионом Политика, 06:05
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Во Владивостоке коммунальщиков обвинили во взятках Общество, 05:35
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме и призвал «учиться у Биби» Политика, 05:15
Суд присяжных обязал Google выплатить штраф в размере $314 млн Финансы, 05:10
В Приморье сотрудники больницы похитили из зарплат 46 млн рублей Общество, 04:43
В Telegram добавили списки задач Технологии и медиа, 04:34