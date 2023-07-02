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Аэропорт Волгограда проверят из-за угрозы взрыва

Аэропорт Волгограда проверят из-за поступившей в СМИ угрозы взрыва
В пресс-службе волгоградского аэропорта сообщили ТАСС о проверке после того, как в редакцию местного СМИ поступило письмо с угрозой взрыва. По данным онлайн-табло, почти все запланированные рейсы осуществляются по расписанию
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Аэропорт Волгограда проверяют после того, как в редакцию местного СМИ поступило письмо с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Волгограда почти все запланированные на воскресенье рейсы осуществляются по расписанию. Информации о необходимости эвакуации посетителей и сотрудников на сайте также нет.

В настоящее время в Волгограде действует единственный пассажирский аэропорт — Гумрак, расположенный на северо-западе Дзержинского района, в микрорайоне Гумрак, в 15 км от центра города. В аэропорту базируется авиакомпания Air Volga.

РБК направил запрос в аэропорт Волгограда.

В ноябре прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли писал, что российские авиакомпании и аэропорты в Центральном и Южном федеральных округах начали ежедневно отчитываться о безопасности.

В связи с введением режима повышенной готовности Росавиация обязала руководителей подразделений каждое утро к 6:00 предоставлять отчет «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта». Нововведение вступило в силу с 25 октября и будет действовать «до отмены поручения».

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Источник «Ъ», близкий к Минтрансу, уточнил, что все крупнейшие авиакомпании осведомлены о новом режиме и «отчетность предоставляется в срок». Некоторые собеседники газеты рассказывали, что в авиакомпаниях проводились проверки, «отрабатывались эвакуация из захваченного и горящего самолета, оказание первой помощи».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
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