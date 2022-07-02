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Илон Маск встретился с папой римским

Они обсудили экологию, рождаемость и технологии. Бизнесмен пришел на встречу в Ватикане с четырьмя сыновьями
Илон Маск с сыновьями Гриффином, Каем, Дамианом и Саксом и Папа Франциск
Илон Маск с сыновьями Гриффином, Каем, Дамианом и Саксом и Папа Франциск (Фото: elonmusk / Twitter)

Бизнесмен Илон Маск встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Он опубликовал в Twitter совместное фото с понтификом и четырьмя своими детьми и написал, что встреча стала для него честью.

По данным La Repubblica, встреча прошла в Доме Святой Марфы и продлилась около 40 минут. Ее не было в официальных планах понтифика. Маск пришел со своими сыновьями от первого брака — Гриффином, Дамианом, Каем и Саксом.

Папа римский обсудил с предпринимателем развитие технологий и сокращение рождаемости, особенно в наиболее развитых странах, а также экологические проблемы.

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Твит о встрече с главой Католической церкви стал одним из серии первых нескольких записей предпринимателя в соцсети после десятидневного отсутствия. Незадолго до этого Маск опубликовал фото из Венеции, на котором он изображен с женщиной в масках и одежде, напоминающей карнавальные костюмы. Как поясняет Fox News, женщина на фото — его бывшая жена, британская актриса Талула Райли, а фото было сделано в одну из совместных поездок пары.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Илон Маск Папа Римский Ватикан
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