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В ВОЗ сообщили об обсуждении новых дат инспекций по вакцине «Спутник V»

Инспекции для признания российской вакцины «Спутник V» планировались ВОЗ в марте, однако были отменены из-за приостановки полетов в Россию и из нее, сообщила представитель организации Мелита Вуйнович
Фото: Mahesh Kumar A. / AP
Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Всемирная организация здравоохранения и Российский фонд прямых инвестиций обсуждают новые даты проведения инспекций для признания российской вакцины от СOVID-19 «Спутник V», сообщила агентству «РИА Новости» представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она сказала, что инспекции планировались в марте 2022 года, но их отменили, поскольку были приостановлены полеты в Россию и из нее.

«Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ», — сообщила Вуйнович.

РФПИ отказался от комментариев.

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«Спутник V» был создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В основе вакцины — аденовирусный вектор c фрагментом генетического материала коронавируса.

Минздрав зарегистрировал «Спутник V» в России в августе 2020 года. Массовая вакцинация препаратом началась в декабре того же года. «Спутником V» привился, в том числе, президент России Владимир Путин. Позже были разработаны вакцины «Спутник Лайт» (однокомпонентная) и «Спутник М» (для подростков от 12 до 17 лет), а также назальная форма в виде спрея.

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Организацией производства вакцины и ее продвижением на международные рынки занимается РФПИ. Кроме России, «Спутник V» производится и применяется в Белоруссии, Казахстане, Индии, Бразилии, Корее и ряде других стран. В общей сложности российская вакцина одобрена к применению в более 50 странах.

«Спутник V» не одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Весной 2021 года экспертизу препарата начало Европейское агентство по лекарственным средствам. Премьер Италии Марио Драги летом того же года говорил, что российская вакцина может быть никогда не одобрена в ЕС.

В данный момент в список одобренных ВОЗ вакцин входит 11 препаратов, в том числе Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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Теги
Кирилл Соколов
коронавирус COVID-19 Спутник V ВОЗ
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