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Бизнес ,  
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NYT узнал о разводе Руперта Мердока

Мердок женат в четвертый раз. С нынешней супругой — актрисой и моделью Джерри Холл — он зарегистрировал отношения в 2016 году
Руперт Мердок и Джерри Холл
Руперт Мердок и Джерри Холл (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Американский медиамагнат Руперт Мердок разводится со своей женой, актрисой и моделью Джерри Холл, пишет газета The New York Times со ссылкой на два источника, осведомленных о решении пары. Представитель бизнесмена отказался от комментариев. Связаться с представителями Холл газете не удалось.

Мердок и Холл поженились в 2016 году, церемония состоялась в Лондоне. Для бизнесмена брак стал четвертым. После свадьбы он сообщил на своей странице в Twitter, что прекратит публиковать посты, и назвал себя «самым удачливым и счастливым человеком на свете». Источники в окружении семьи медиамагната говорили, что он решил больше времени посвящать своей жене.

Газета пишет, что развод Мердока «вряд ли» изменит структуру собственности компаний его семьи. Доли в них находятся в доверительном управлении, отмечает издание.

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Руперт Мердок — американский бизнесмен, основатель и владелец нескольких медиахолдингов, под управлением которых находятся одно из крупнейших в мире издательств HarperCollins, телеканал Fox News, газета The Wall Street Journal, New York Post, The Sun, The Times и другие англоязычные издания в США, Британии и Австралии. Forbes оценивает состояние Мердока в $17,7 млрд.

Мердоку 91 год, он четыре раза вступал в брак. Первой супругой бизнесмена была Патриция Букер, бывшая стюардесса из Мельбурна. Они прожили почти десять лет. Второй супругой Мердока была журналистка The Daily Telegraph Анна Манн, они развелись через 30 лет совместной жизни.

В третий раз медиамагнат женился через 17 дней после развода со второй женой, избранницей стала 30-летняя выпускница Йельского университета Венди Денг. Брак продлился 13 лет.

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Кирилл Соколов
развод Руперт Мердок

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