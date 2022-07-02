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Умер сыгравший в «Сиянии» и «Бегущем по лезвию» актер Джо Тёркел

Актер сыграл более 100 ролей в фильмах и сериалах. Ему было 94 года

Американский актер Джо Тёркел, сыгравший роль бармена Ллойда в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика, умер в возрасте 94 лет, сообщает Variety со ссылкой на его представителя. Он скончался в понедельник, 27 июня, в одной из больниц Санта-Моники (Калифорния).

Тёркел родился в Нью-Йорке 15 июля 1927 года. В 17-летнем возрасте он присоединился к армии, во время Второй мировой войны служил в Европе. После войны Тёркел переехал в Калифорнию, где занялся актерским мастерством. Его первой киноработой стала роль в нуаровой социальной драме 1949 года «Город за рекой».

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Актер сыграл более 100 ролей в фильмах и сериалах. Помимо «Сияния» он сыграл еще в двух картинах Кубрика — «Убийство» (1956) и «Тропы славы» (1957). Известен по роли доктора Элдона Тайрелла, президента Tyrell Corporation и создателя репликантов (человекоподобных роботов, которых используют для опасных работ) в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982).

По словам представителя актера, незадолго до смерти Тёркел завершил работу над мемуарами, которые его семья планирует опубликовать в конце этого года.

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