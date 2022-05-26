Умер сыгравший главную роль в «Славных парнях» Рэй Лиотта

Актер умер во сне на съемках в Доминиканской Республике. Ему было 67 лет

Рэй Лиотта (Фото: Grant Lamos IV / Getty Images)

Американский актер Рэй Лиотта, сыгравший главную роль в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни», скончался на 68-м году жизни, сообщает Deadline.

По данным издания, он умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался в фильме «Опасные воды». Лиотте было 67 лет. У него осталась дочь Карсен, актер также был помолвлен с Джейси Ниттоло.

Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Нью-Джерси. Его подкинули в сиротский приют, а позднее усыновили владелец магазина автозапчастей Альфред Лиотта и его жена Мэри.

Он обучался актерскому мастерству в Университете Майами, который окончил в 1978 году. Первой заметной работой в кино была роль вышедшего из тюрьмы парня героини Мелани Гриффит в комедии Джонатана Демме «Дикая штучка». За нее Лиотта был номинирован на «Золотой глобус».

Позднее ему досталась главная роль в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни». Он сыграл Генри Хилла — гангстера, строящего преступную карьеру вместе с подельниками, одного из которых сыграл Роберт де Ниро. Эта лента занимает 17-е место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDB

Лиотта также сыграл жертву Ганнибала Лектора в фильме Ридли Скотта «Ганнибал».

Среди других работ актера роли в фильмах «Побег невозможен», «Турбулентность», «Полицейские», «Кокаин», «Наркобарон», «Идентификация» и «Сердцеедки».

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В 2005 году Лиотта получил «Эмми» за роль в эпизоде в сериале «Скорая помощь».