Суд отменил приговор осужденному на десять лет экс-чиновнику Минобороны

Осужденного в декабре на десять лет Максима Куксина отпустили под подписку о невыезде

Максим Куксин (Фото: Владимир Бурнов / РАПСИ)

Московский городской суд отменил приговор в отношении экс-главы департамента аудита государственных контрактов Минобороны Максима Куксина, ранее осужденного на десять лет колонии за получение взятки в размере около 12 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд, меру пресечения на время нового процесса в отношении Куксина изменили на подписку о невыезде.

Куксина арестовали в июле 2018 года — через год после назначения директором департамента аудита госконтрактов Минобороны. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере.

Показания на Куксина тогда дал подчиненный — начальник второго отдела его департамента Юрий Ефимов, который также был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщал «Коммерсантъ». Тот заявил, что Куксин неоднократно намекал ему, что на должность начальника второго отдела есть другие кандидаты и если Ефимов хочет сохранить место за собой, то «за продвижение по службе и покровительство» должен дать ему 11 млн руб. В результате Ефимов, по его словам, эту взятку Куксину дал.