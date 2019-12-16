Экс-главу департамента Минобороны приговорили к 10 годам за взятку

В Минобороны Максим Куксин занимался аудитом госконтрактов. Его признали виновным в получении взятки в размере около 12 млн руб. Дело было заведено после того, как на аудитора дал показания его подчиненный

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Бывший глава департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максим Куксин получил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.

Куксина признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК России — в получении взятки в особо крупном размере. Куксину также назначен штраф в размере 30 млн руб. и запрещено занимать определенные должности в течение десяти лет после отбытия основного срока. Наконец, экс-чиновник лишен классного чина «государственный советник 3-го класса». Как пишут ТАСС и «Интерфакс», речь идет о взятке примерно 12 млн руб.

Куксин был арестован в июле 2018 года, через год после назначения главой этого департамента. В 2014–2016 годах он возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и гособоронзаказа.

В отношении Куксина завели дело, после того как на него дал показания подчиненный — начальник второго отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны Юрий Ефимов, сообщил «Коммерсантъ». Ефимов, который также находился под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, утверждал, что Куксин требовал 11 млн руб. за продвижение по службе и покровительство.