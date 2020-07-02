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Умер автор песен Магомаева и Кобзона

На 95-м году жизни после продолжительной болезни умер поэт Борис Дубровин. Он был автором таких песен, как «От печали до радости» и «Любви негромкие слова»
Борис Дубровин
Борис Дубровин (Фото: iosifdavydovichkobzon / VK)

Советский поэт-песенник и писатель Борис Дубровин умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте Союза писателей Москвы.

«Восемь лет Борис Саввович и его близкие держались за жизнь в надежде на то, что наконец-то он встанет, ведь жить прикованным к постели такой продолжительный период времени — это тоже подвиг, как самого фронтовика, так и людей, которые за ним ухаживали», — говорится в сообщении.

По словам источника ТАСС, поэт скончался 25 июня, его похоронили на Троекуровском кладбище. Предварительной причиной смерти Дубровина названа сердечно-сосудистая недостаточность, сообщил собеседник «КП».

Дубровин родился 24 мая 1926 года в Москве. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, где сначала служил автоматчиком, а затем был воздушным стрелком. За участие в военных операциях получил орден Отечественной войны второй степени, а также медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

Всего Дубровин выпустил около 40 сборников стихов и прозы, сообщили в Союзе писателей. Он является автором слов таких песен, как «Любви негромкие слова», которую исполняли Муслим Магомаев и Анна Герман; «От печали до радости» Юрия Антонова, «Маленькая Москва» Александра Барыкина и «Вся жизнь моя» Андрея Миронова. Также его песни пели Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Лариса Долина и Эдуард Хиль, а музыку к ним писали такие композиторы, как Владимир Шаинский, Давид Тухманов и Оскар Фельцман.

Автор: Виктория Полякова
Теги: поэт, смерть
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