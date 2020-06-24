Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике

На севере Мексики потерпел крушение легкомоторный самолет марки Cessna. Об этом сообщает газета Milenio со ссылкой на власти региона.

В результате крушения погибли пилот и пять пассажиров. Среди них были четверо несовершеннолетних, передает газета.

Самолет летел из города Камарго в штате Чиуауа и направлялся в соседний штат Синалоа. Обломки судна нашли в районе границы штатов.