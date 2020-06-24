Общество , 24 июн, 04:47
0
Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике
На севере Мексики потерпел крушение легкомоторный самолет марки Cessna. Об этом сообщает газета Milenio со ссылкой на власти региона.
В результате крушения погибли пилот и пять пассажиров. Среди них были четверо несовершеннолетних, передает газета.
Самолет летел из города Камарго в штате Чиуауа и направлялся в соседний штат Синалоа. Обломки судна нашли в районе границы штатов.
Ранее,17 июня, два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.В самолете летели двое пилотов 1955 года рождения. Один из них умер сразу после крушения, а второй скончался в больнице.