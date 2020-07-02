Обвиняемого в госизмене военного эксперта приговорили к 7 годам колонии

Суд в Петербурге признал, что обвиняемый в госизмене Владимир Неелов передал немецкой компании данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ

Фото: Владимир Неелов / Facebook

Санкт-Петербургский городской суд приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Суд установил, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Сам Неелов частично признал вину, заявив, что не считал передаваемые им данные секретными.

Дело Неелова слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно», по итогам судебного разбирательства он был признан виновным в государственной измене, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса. При этом приговор оказался мягче ожидаемого: по ст. 275 УК за госизмену полагается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Об аресте Неелова стало известно в начале ноября 2018 года. Неелов, по данным СМИ, является экспертом Центра стратегической конъюнктуры, сфера его деятельности — частные военные компании и военная теория.