ЦИК обработал 95% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

Показатель поддержки изменений в основной закон превысил 78%. Против поправок проголосовали лишь жители Ненецкого автономного округа

По итогам обработки 95,87% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию согласились на изменения в основном законе страны 78,05%. Против высказались 21,14%.

По мере подсчета бюллетеней показатели уровня поддержки поправок растут. После подсчета 82% протоколов ЦИК сообщал о 77,75% голосах «за».

По данным ЦИК наибольший уровень поддержки поправок зафиксирован на Северном Кавказе, в Южном федеральном округе. Там этот показатель превысил 70%. 50-70% поддержки поправки получили в Сибири, а также в Северо-западном федеральном округе. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, в котором большинство проголосовавших выступили против принятия поправок.

Согласно итогам онлайн-голосования, которое ранее обнародовал электронный штаб, за поправки высказались 62,33% избирателей из столицы, не поддержали их 37,67%. В Нижегородской области поправки поддержали 59,69% избирателей, против — 40,31%.

Как голосовали по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить Против > 90% > 70% > 50% > 50% > 70% За > 90%

1 июля стал главным днем плебисцита. В 21:00 мск в этот день завершилось голосование по всей стране. Калининградская область стала последним регионом, где закрылись избирательные участки. Явка по предварительным данным составила около 65%. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала эти цифры «очень достойными».