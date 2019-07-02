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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощь для Иркутской области

Иркутское отделение «Единой России» выразило сожаление в связи с инцидентом с наклейками на гуманитарную помощь пострадавшим от паводка и заявило, что «не инициировало» таких действий. Об этом сообщается на сайте отделения.

«Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию», — говорится в сообщении.

Как пояснили в отделении, объемы гуманитарной помощи «огромные» и было невозможно контролировать, кто и в какой форме ее предоставил. Там также отметили, что «никакой рекламной кампании» не проводили, и добавили, что при указании адреса приема гумпомощи не указывали его партийной принадлежности.

Видео: irina.shipova.31 / Facebook

Ранее жительница Иркутска Ирина Шипова рассказала на своей странице в Facebook, что помогала волонтерам рассортировывать продукты, полученные в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. К ней подошла женщина и отдала листовки с надписью «гуманитарная помощь» и логотипом «Единой России», которые надо было наклеить на каждую коробку и мешок. Шипова делать это отказалась.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Из-за паводка в Иркутской области пострадало более 80 населенных пунктов, в регионе объявили режим ЧС. В результате наводнения погибли 14 человек, 191 попал в больницы. По данным МЧС, на 1 июля затопленными остаются почти 3,3 тыс. домов, в которых проживает почти 10 тыс. человек.

Теги: гуманитарная помощь, Иркутская область, «Единая Россия», наводнение
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