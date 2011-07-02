Князь и княгиня Монако обвенчались

В княжестве Монако состоялась церемония церковного венчания князя Альбера II и его супруги княгини Шарлен Уиттсток. Она прошла во внутреннем дворе княжеского дворца в присутствии 850 гостей.

Невеста в белоснежном подвенечном платье от итальянского дизайнера Джорджо Армани проследовала по красному ковру, расстеленному на дворцовой площади, под руку с отцом. У алтаря ее встретил князь, облаченный в белоснежный мундир карабинера.

На вопрос архиепископа Монако, монсеньора Бернара Барзи согласны ли они скрепить свой союз перед Богом, князь Альбер II и княгиня Шарлен уверенно и по очереди сказали "да". Затем они обменялись обручальными кольцами, специально для этой церемони изготовленными Cartier.

За каждым шагом княгини следили камеры 50 телеканалов, а вся церемония показывалась на гигантских экранах, установленных по всему Княжеству Монако.

На церемонию были приглашены более 800 гостей, среди которых главы государств и представители королевских и княжеских домов Старого Света, а также известные актеры, законодатели моды и представители спортивного мира.

Гражданская процедура бракосочетания князя Монако Альбера II и его избранницы, южноафриканской спортсменки Ш.Уиттсток состоялась накануне в тронном зале княжеского дворца. После объявления брачующихся мужем и женой, Ш.Уиттсток стала княгиней Монако. Гостями церемонии в тронном зале стали около восьми десятков человек - близкие брачующихся и официальные лица. Также несколько тысяч монегасков - коренных жителей Монако - наблюдали за ходом церемонии на больших экранах, установленных на площади перед княжеским дворцом.