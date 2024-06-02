Вся Южная Осетия осталась без света
Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП), сообщила пресс-служба МЧС республики в телеграм-канале.
«Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества», — говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники МЧС для установления причин аварии, добавили в ведомстве.
Последний раз в республике фиксировали отключение электричества в апреле из-за повреждения опоры линии электропередачи в результате схода селя.
Осенью 2023 года Южная Осетия оказалась без электроснабжения после урагана, прошедшего по югу России. Электричество отключилось после того, как в Северной Осетии на фоне непогоды было обесточено несколько подстанций. Тогда порывы ветра в регионе усилились до 30–32 м/с.
Электроэнергия в республику поступает из России по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии. Население республики периодически остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП по причине непогоды в горах. Всего в Южной Осетии живут немногим более 50 тыс. человек.
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