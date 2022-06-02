Создатели вакцин «Спутник V» и «КовиВак» выиграли выборы в академики РАН

В РАН определились с выбором новых академиков и членкоров. В новый состав академии вошли разработчики вакцин «Спутник V» и «КовиВак», а также главные внештатные специалисты Минздрава

В Российской академии наук состоялись выборы академиков и член-корреспондентов, передает корреспондент РБК.

Основной этап выборов проводится на общем собрании в один тур. В голосовании по выборам академиков принимают участие только академики, в голосовании по выборам членкоров принимают участие все члены академии. Для избрания академиком или членкором кандидату необходимо набрать две трети голосов. На текущих выборах РАН было заявлено 96 вакансий академиков и 218 вакансий членов-корреспондентов.

Академиками в отделение медицинских наук были избраны разработчики двух российских вакцин «Спутник V» и «КовиВак» — замдиректора по научной работе Центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов и гендиректор центра М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов. Также академиками стали внештатные специалисты Минздрава по терапии и медицинской генетике — Оксана Драпкина, Сергей Куцев и главный внештатный специалист, пульмонолог Сергей Авдеев. Академиком от отделения биологических наук стал профессор Новосибирского государственного университета (НГУ), вирусолог Сергей Нетесов.

Накануне, как сообщал РБК, выборы проиграли ректор РУДН Олег Ястребов, и бывший кандидат в президенты России 2018 года Сергей Бабурин, которые претендовали на место члена-корреспондента в отделение общественных наук. Ястребов и Бабурин не смогли пройти первый этап выборов отделений академии наук. Оба проиграли выборы во второй раз с 2019 года.

Президент РАН Александр Сергеев, выступая перед общим собранием, призвал не разрывать научные связи с учеными из стран, которые Россия считает не дружественными. По его словам, на долю таких стран приходится 64% мировых затрат на исследования и разработки, в то время как на долю дружественных только 17%. «Все понимаем: позицию властей и министерств и где-то РАН. Но связи ученых с учеными, лабораторий с лабораториями должны продолжиться», — резюмировал Сергеев.