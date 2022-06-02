«Коммерсантъ» узнал о попытке вернуть бывший санаторий «Русь» государству

Санаторий предлагают передать в управление одной из ветеранских структур. Среди кандидатов — организация военных инвалидов «ВоИН». Ее глава ранее предложил создать центры для реабилитации ветеранов спецоперации на Украине

Вид на санаторий «Русь» (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Заместитель прокурора Подмосковья Александр Благодаров подал иск к АНО «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн «Ветеран-Русь», а также к Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны» из-за бывшего санатория ЦК КПСС «Русь», сообщает «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что иск подан в Рузский райсуд Московской области, по местонахождению спорного актива.

Правительство еще в 1992 году передало Российскому фонду инвалидов войны в Афганистане (правопреемником стала ОООИВА) бывший санаторий ЦК КПСС «Русь» (переименован в центр восстановительной терапии — ЦВТ). Таким образом, организация получила около 43 га земли с объединенными санаторными корпусами и хозяйственными объектами, в том числе дамбой, трансформаторной станцией, очистными сооружениями, пляжем и пожарным депо на берегу Рузского водохранилища.

ОООИВА и «Русь» содержались за счет государственного бюджета. В 2015 году обществу выделили на реабилитацию ветеранов 136 млн руб., в 2016 году — 161 млн руб. В 2017 году Минюст провел проверку и установил, что средства были потрачены на содержание центрального аппарата организации и другие неуставные цели. Верховный суд России принял решение о ликвидации ОООИВА.

Прокуратура узнала о махинациях с активами ЦВТ из обращения лидеров ветеранских организаций и в ходе надзора за ходом уголовного дела против неустановленных лиц центрального правления ОООИВА, которые «вступили в преступный сговор с целью хищения чужого имущества путем обмана».

Так, еще в 2017 году все 48 объектов ЦВТ незаконно вывели из собственности общества и передали зарегистрированному в Томске АНО «Ветеран-Русь», пишет издание.

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По данным прокуратуры, процедура отчуждения спорной недвижимости проходила до проведения Минюстом проверки «в преддверии приостановления деятельности и ликвидации ОООИВА. В результате активы оказались у организации, зарегистрированной в другом регионе и не имеющей средств на содержание санатория и реабилитацию ветеранов.

Теперь в ЦВТ могут отдыхать люди, купившие путевки, тогда как врачи и специалисты, работавшие с ветеранами давно уволились, пишет «Коммерсантъ».

Прокуратура попросила признать договор между ОООИВА и АНО о передаче 48 объектов недвижимости недействительным и обязать вернуть их организации. А поскольку ОООИВА ликвидировано, ЦВТ получит Росимущество. Оно, в свою очередь, передаст санаторий в управление одной из ветеранских структур.

Среди кандидатов на передачу санатория — общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИН», лидером которого является Герой СССР Валерий Востротин. Ранее председатель организации сапер-афганец Юрий Алексеев и главы других ветеранских структур предложили создать систему центров для реабилитации раненых участников спецоперации на Украине.

В иске говорится, что зампрокурора Благодаров действует в интересах инвалидов и ветеранов боевых действий, семей погибших военных, а также Росимущества и Минтруда и соцзащиты России.

РБК направил запрос в АНО «Центр «Ветеран-Русь» и прокуратуру Московской области.