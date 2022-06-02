«Коммерсантъ» узнал о попытке вернуть бывший санаторий «Русь» государству
Заместитель прокурора Подмосковья Александр Благодаров подал иск к АНО «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн «Ветеран-Русь», а также к Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны» из-за бывшего санатория ЦК КПСС «Русь», сообщает «Коммерсантъ».
Издание уточняет, что иск подан в Рузский райсуд Московской области, по местонахождению спорного актива.
Правительство еще в 1992 году передало Российскому фонду инвалидов войны в Афганистане (правопреемником стала ОООИВА) бывший санаторий ЦК КПСС «Русь» (переименован в центр восстановительной терапии — ЦВТ). Таким образом, организация получила около 43 га земли с объединенными санаторными корпусами и хозяйственными объектами, в том числе дамбой, трансформаторной станцией, очистными сооружениями, пляжем и пожарным депо на берегу Рузского водохранилища.
ОООИВА и «Русь» содержались за счет государственного бюджета. В 2015 году обществу выделили на реабилитацию ветеранов 136 млн руб., в 2016 году — 161 млн руб. В 2017 году Минюст провел проверку и установил, что средства были потрачены на содержание центрального аппарата организации и другие неуставные цели. Верховный суд России принял решение о ликвидации ОООИВА.
Прокуратура узнала о махинациях с активами ЦВТ из обращения лидеров ветеранских организаций и в ходе надзора за ходом уголовного дела против неустановленных лиц центрального правления ОООИВА, которые «вступили в преступный сговор с целью хищения чужого имущества путем обмана».
Так, еще в 2017 году все 48 объектов ЦВТ незаконно вывели из собственности общества и передали зарегистрированному в Томске АНО «Ветеран-Русь», пишет издание.
По данным прокуратуры, процедура отчуждения спорной недвижимости проходила до проведения Минюстом проверки «в преддверии приостановления деятельности и ликвидации ОООИВА. В результате активы оказались у организации, зарегистрированной в другом регионе и не имеющей средств на содержание санатория и реабилитацию ветеранов.
Теперь в ЦВТ могут отдыхать люди, купившие путевки, тогда как врачи и специалисты, работавшие с ветеранами давно уволились, пишет «Коммерсантъ».
Прокуратура попросила признать договор между ОООИВА и АНО о передаче 48 объектов недвижимости недействительным и обязать вернуть их организации. А поскольку ОООИВА ликвидировано, ЦВТ получит Росимущество. Оно, в свою очередь, передаст санаторий в управление одной из ветеранских структур.
Среди кандидатов на передачу санатория — общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИН», лидером которого является Герой СССР Валерий Востротин. Ранее председатель организации сапер-афганец Юрий Алексеев и главы других ветеранских структур предложили создать систему центров для реабилитации раненых участников спецоперации на Украине.
В иске говорится, что зампрокурора Благодаров действует в интересах инвалидов и ветеранов боевых действий, семей погибших военных, а также Росимущества и Минтруда и соцзащиты России.
РБК направил запрос в АНО «Центр «Ветеран-Русь» и прокуратуру Московской области.