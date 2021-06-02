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Победителем Букеровской премии впервые стал француз

Денежное вознаграждение, положенное победителям, будет поровну разделено между автором Давидом Диопом и переводчиком Анной Московакис в знак равного признания их заслуг в конечном результате
Давид Диоп
Давид Диоп (Фото: thebookerprizes.com)

Впервые в истории Букеровской премии, которую присуждают в области литературы на английском языке, ее лауреатом стал французский писатель, говорится в сообщении на сайте премии. Победителем 2021 года оказался роман «Родственная душа» Давида Диопа, который был написан по-французски и назывался Frère d'âme. На английский его перевела Анна Московакис, книга вышла под названием At Night All Blood is Black (букв. «Ночью любая кровь черна»).

Приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (более 5,1 млн руб.) будет поделен поровну между автором и переводчиком, что символизирует равное признание обоих в создании произведения, уточнили организаторы премии.

Давид Диоп родился в 1966 году в Париже, однако вырос в Сенегале, бывшей французской колонии. Сейчас живет во Франции и преподает литературу XVIII века в Университете По.

Главный герой романа — молодой сенегалец, который сражался за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны

«Эта история о войне, любви и безумии обладает ужасающей силой. Главного героя обвиняют в колдовстве, и есть что-то сверхъестественное в том, как повествование воздействует на читателя. Мы, судьи, согласились, что его проза, подобная заклинанию, и темный, блестящий взгляд вызвали у нас бурю эмоций и взорвали наши умы. Он околдовал нас», — сказала Люси Хьюз-Халлетт, председатель жюри.

«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег
Общество

В шорт-лист премии вошла также книга российской писательницы Марии Степановой «Памяти памяти». «Произведение Марии Степановой абсолютно изумительно, все мы были чрезвычайно тронуты им. Я очень надеюсь, что это сподвигнет британских читателей больше интересоваться литературой на русском языке, если до этого они к ней не присматривались. И, с другой стороны, я надеюсь, отбор Марии Степановой в «короткий список» привлечет внимание российских читателей к премии», — сказала председатель жюри ТАСС.

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В прошлом году лауреатом Букеровской премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман Shuggie Bain («Шагги Бейн»).

В 2019 году премия досталась сразу двум авторам: канадской писательнице Маргарет Этвуд за продолжение антиутопического романа «Рассказ служанки» — книгу «Заветы» и британке Бернардин Эваристо за роман «Девушка, женщина, все остальное».

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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