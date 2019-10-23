«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег

Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров. Об этом сообщается на сайте премии.

Как следует из сообщения, в 2017 году вручение «Русского Букера» приостановили из-за нехватки финансирования. В последовавшие два года организаторы премии рассмотрели множество предложений о спонсорстве, однако ни одно из них «не дало результата». В фонде «Русский Букер» и комитете премии отметили, что не рассматривали предложения из-за рубежа, а также инициативы, предусматривающие «принципиальное изменение» формата вручения награды.

В сообщении отмечается, что переговоры со спонсорами шли до июня 2019 года, после чего премия была вынуждена «прекратить свое существование в силу отсутствия средств на аренду офиса и минимальные текущие траты». При этом, по словам организаторов, фонд «Русский Букер» продолжит свое существование, что сохраняет вероятность возобновления вручения премии.

В июле прошлого года комитет премии заявлял, что не будет вручать премию в 2018 году из-за отсутствия спонсора. При этом в комитете заявляли, что не оставят попыток найти финансирование.