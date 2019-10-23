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«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег

Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров. Об этом сообщается на сайте премии.

Как следует из сообщения, в 2017 году вручение «Русского Букера» приостановили из-за нехватки финансирования. В последовавшие два года организаторы премии рассмотрели множество предложений о спонсорстве, однако ни одно из них «не дало результата». В фонде «Русский Букер» и комитете премии отметили, что не рассматривали предложения из-за рубежа, а также инициативы, предусматривающие «принципиальное изменение» формата вручения награды.

В сообщении отмечается, что переговоры со спонсорами шли до июня 2019 года, после чего премия была вынуждена «прекратить свое существование в силу отсутствия средств на аренду офиса и минимальные текущие траты».  При этом, по словам организаторов, фонд «Русский Букер» продолжит свое существование, что сохраняет вероятность возобновления вручения премии.

В июле прошлого года комитет премии заявлял, что не будет вручать премию в 2018 году из-за отсутствия спонсора. При этом в комитете заявляли, что не оставят попыток найти финансирование.

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Премию «Русский Букер» учредили англичане в 1991 году. Инициатором создания награды был сэр Майкл Кейн, глава компании Booker plc, в 1969 году учредившей Букеровскую премию для писателей из Англии, стран Содружества и Ирландии. С 2014 года она вручается автору из любой страны, написавшему свое произведение на английском языке.

«Русский Букер» присуждался ежегодно за лучший роман, написанный на русском языке. Последним лауреатом премии стала писательница Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства».

Теги: «Русский Букер», премия, спонсоры
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