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Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве на $7 млн экс-чиновника

Вопреки ходатайству следствия о продлении срока содержания бывшего чиновника Росрыболовства под стражей, суд перевел того под домашний арест
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московский городской суд смягчил меру пресечения для бывшего советника руководителя Росрыболовства Юрия Хохлова, переведя того — вопреки ходатайству следствия — из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщил РБК адвокат экс-чиновника Игорь Зубер.

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания Хохлова под стражей еще на один месяц было отказано. Вместо этого бывшего чиновника перевели под домашний арест на тот же срок, то есть до 2 июля 2021 года.

По версии следствия, Юрий Хохлов в бытность советником руководителя Федерального агентства по рыболовству предложил человеку, желавшему возглавить подразделение Росрыболовства в Дальневосточном федеральном округе, добиться его назначения в обмен на выплату $7 млн. В апреле 2018 года несколько фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были приговорены к реальным срокам лишения свободы, однако сам Хохлов скрылся от следствия на Кипре.

Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве на $7 млн экс-чиновника
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

В октябре 2018 года Хохлов был задержан на Кипре, а в начале декабря 2020 года выдан властями острова России. 8 декабря того же года ему было официально предъявлено обвинение в мошенничестве.

Авторы
Евгений Калюков Евгений Калюков, Маргарита Алехина Маргарита Алехина
Мосгорсуд Росрыболовство мошенничество
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Кипр выдал России обвиняемого в мошенничестве на $7 млн экс-чиновника
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