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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики оценили стратегию Москвы по борьбе с последствиями COVID-19

Москва благодаря введению относительно умеренных ограничений и мерам поддержки бизнеса справилась с пандемией лучше, чем другие изученные аналитиками EY мегаполисы. Подход российской столицы они назвали самым сбалансированным
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Аналитики консалтинговой компании Ernst & Young (EY) оценили стратегии борьбы с COVID-19 и последствиями эпидемии в различных городах мира. По совокупности характеристик стратегия, принятая в Москве, была ими сочтена самой сбалансированной. Исследование есть у РБК.

В рамках исследования практик борьбы с последствиями пандемии EY изучила, как ограничительные меры и меры поддержки в ответ на пандемию COVID-19 повлияли на деловую активность в девяти крупных мегаполисах мира — Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сингапуре, Гонконге, Мадриде, Осло, Стокгольме и Москве. Аналитики пришли к выводу, что все стратегии можно условно разделить на два типа: стратегия локдаун и гибкий подход к введению ограничений. Первой стратегии придерживались в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Париже и Осло. Гибкий подход избрали в Москве, Нью-Йорке, Мадриде и Стокгольме.

У каждой стратегии свои плюсы и минусы. Стратегия жесткого локдауна действительно помогала снизить заболеваемость COVID-19. Однако по показателям смертности города, придерживавшиеся этого подхода, имеют очень разные результаты: от самого низкого в выборке — у Сингапура — до самого высокого — у Парижа. Длительный период действия ограничений привел к существенному спаду экономики в этих городах (снижение ВРП в среднем на 7% и рост безработицы до 6%), который может еще усугубиться при сохранении ограничений.

В тех мегаполисах, которые придерживались гибкой стратегии, такого ущерба для экономики удалось избежать. В Москве уровень безработицы (1%) оказался минимальным среди проанализированных городов, а падение ВРП, по предварительным оценкам, составило только 4%. Экономический спад был еще менее заметен в Нью-Йорке (-3,3%) и Стокгольме (-2,8%), но там сохранение экономической активности обернулось высокими темпами распространения вируса. В Осло спада экономики почти не было, но причиной этого были колоссальные для города с населением меньше миллиона человек вливания средств из резервных фондов.

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Москва также получила высокую оценку экспертов EY по таким критериям, как немонетарная поддержка бизнеса (наравне с Нью-Йорком) и эффективная коммуникационная политика (наравне с Гонконгом, Сингапуром и Осло).

«По результатам исследования наиболее сбалансированные показатели продемонстрировали Сингапур, Москва и Осло. При этом, учитывая специфику Сингапура (островное государство) и Осло (небольшое население), можно сделать вывод о том, что среди сопоставимых рассмотренных городов Москве удалось реализовать самый оптимальный комплекс мер по преодолению последствий пандемии», — констатировали в EY.

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В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва справилась с пандемией коронавируса лучше других городов мира. «Я считаю, что мы не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас гораздо меньше было ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то я считаю, даже лучше», — сказал он.

В российской столице с начала эпидемии, согласно данным оперативного штаба, было зафиксировано 1,18 млн случаев заражения COVID-19 и 20,2 тыс. смертей.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19
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