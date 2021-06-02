Судья из «дела Цапков» призналась в посредничестве при передаче взятки

Светлана Мартынова, осужденная на семь лет за мошенничество, заявила, что в 2011 году участвовала в передаче взятки судьям Кущевского районного суда за решение об отчуждении земли у Надежды Цапок

Светлана Мартынова (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, которую ранее признали виновной в мошенничестве с землями, принадлежавшими «банде Цапков», направила в ФСБ явку с повинной, признавшись в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК). Об этом «Коммерсанту» сообщил ее адвокат Валерий Сопьяненко.

Мартынова заявила, что в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна «Покровский» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко, а также юриста Виктории Лесной участвовала в передаче взятки в виде 5 млн руб. и автомобиля «Нива Шевроле» судьям Кущевского райсуда за вынесение нужного решения, пишет газета со ссылкой на текст явки. По словам Мартыновой, судебный спор в станице Кущевской касался прав на 5,2 тыс. га земли компании «Артекс-Агро» (бизнес Надежды Цапок), иск был подан от имени родственницы Лесной Анны Данько. Других подробности бывшая судья не стала уточнять.

По данным издания, речь идет о решении, которое в октябре 2011 года вынес судья Кущевского райсуда Владимир Аносов. Тогда Данько отсудила у Надежды Цапок права на 5,7 тыс. га сельхозугодий «Артекс-Агро» — суд признал, что она при выкупе земли нарушила интересы Данько как пайщицы сельхозпредприятия, которая имела первоочередное право на выкуп сельхозугодий.

В 2014 году Данько взыскала с Цапок упущенную выгоду от использования земли на сумму около 200 млн руб. Часть денег (92 млн руб.) были списаны со счета Цапок в Россельхозбанке в пользу предпринимателя Руслана Шнахова, в итоге они были похищены. Следователи продолжают расследование этого дела, Мартыновой вменяют создание преступной группы для похищения денег.