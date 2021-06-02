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Судья из «дела Цапков» призналась в посредничестве при передаче взятки

Светлана Мартынова, осужденная на семь лет за мошенничество, заявила, что в 2011 году участвовала в передаче взятки судьям Кущевского районного суда за решение об отчуждении земли у Надежды Цапок
Светлана Мартынова
Светлана Мартынова (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, которую ранее признали виновной в мошенничестве с землями, принадлежавшими «банде Цапков», направила в ФСБ явку с повинной, признавшись в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК). Об этом «Коммерсанту» сообщил ее адвокат Валерий Сопьяненко.

Мартынова заявила, что в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна «Покровский» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко, а также юриста Виктории Лесной участвовала в передаче взятки в виде 5 млн руб. и автомобиля «Нива Шевроле» судьям Кущевского райсуда за вынесение нужного решения, пишет газета со ссылкой на текст явки. По словам Мартыновой, судебный спор в станице Кущевской касался прав на 5,2 тыс. га земли компании «Артекс-Агро» (бизнес Надежды Цапок), иск был подан от имени родственницы Лесной Анны Данько. Других подробности бывшая судья не стала уточнять.

По данным издания, речь идет о решении, которое в октябре 2011 года вынес судья Кущевского райсуда Владимир Аносов. Тогда Данько отсудила у Надежды Цапок права на 5,7 тыс. га сельхозугодий «Артекс-Агро» — суд признал, что она при выкупе земли нарушила интересы Данько как пайщицы сельхозпредприятия, которая имела первоочередное право на выкуп сельхозугодий.

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Надежда Цапок

В 2014 году Данько взыскала с Цапок упущенную выгоду от использования земли на сумму около 200 млн руб. Часть денег (92 млн руб.) были списаны со счета Цапок в Россельхозбанке в пользу предпринимателя Руслана Шнахова, в итоге они были похищены. Следователи продолжают расследование этого дела, Мартыновой вменяют создание преступной группы для похищения денег.

В Краснодарском краевом суде не стали комментировать «Коммерсанту» информацию. В концерне «Покровский» заявление Мартыновой назвали «продолжением клеветнической кампании» против холдинга, там считают, что у экс-судьи есть «очевидный мотив мести по отношению к бенефициарам концерна». Представитель «Покровского» напомнил, что в 2018 году Мартынова была осуждена на семь лет колонии за мошенничество именно по заявлению Чебанова и Коровайко.

Сейчас экс-судья отбывает семилетний срок в колонии за мошенничество со средствами собственников «Покровского», которым она обещала содействие в приобретении сельхозугодий, ранее подконтрольных семье Цапок.

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«Банда Цапков» действовала в Кущевской с 1998 по 2010 год. За это время ее участники убили 19 человек. Лидера группировки Сергея Цапка признали виновным в убийстве 18 человек. Его приговорили к пожизненному заключению. В 2014 году он умер от инсульта и острой сердечной недостаточности.

Надежда Цапок — мать Сергея Цапка. Она находилась под стражей с 2011 года. В ноябре 2013 года она была осуждена за мошенничество с государственными субсидиями в особо крупном размере и приговорена к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. В марте 2014-го против нее началось уголовное разбирательство по делу о незаконном присвоении земельных участков площадью 770 га, ее приговорили еще к шести с половиной годам колонии и штрафу 500 тыс. руб.

В июле 2016 года Надежду Цапок осудили по третьему уголовному делу — за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — и приговорили по совокупности с ранее вынесенными приговорами к 7,5 года лишения свободы. В сентябре 2018-го она досрочно вышла на свободу.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
банда Цапков судья взятка явка с повинной
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