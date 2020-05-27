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Больше половины россиян объяснили покупку квартиры льготной ипотекой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой для большинства россиян, рассматривающих возможность взять жилищный кредит, стала причиной решиться на покупку квартиры в ближайшее время. Это следует из результатов опроса, который провел Райффайзенбанк (есть у РБК).

Льготной ставкой планируют воспользоваться 86% респондентов, рассматривающих приобретение жилья в кредит, показало исследование. Отвечая на вопрос о том, почему на покупку квартиры они решились прямо сейчас, 56% указали на возможность взять ипотеку по льготным условиям. 36% объяснили решение семейными обстоятельствами, 26% — снижением цен на недвижимость и 16% — желанием защитить сбережения от инфляции (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

В онлайн-опросе Райффайзенбанка приняли участие более тысячи человек из десяти крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшее время планируют приобретать недвижимость в ипотеку.

Большая часть опрошенных (46%) сообщила, что выберет минимальный размер первоначального взноса по кредиту — 20%. Только 6% россиян сообщили, что могут отдать сразу половину от обшей цены жилья в качестве первоначального взноса.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Самыми популярными по размеру квартирами среди россиян, берущих ипотеку, стали «двушки» — двухкомнатную квартиру планируют купить 42% опрошенных. Однокомнатную квартиру планируют покупать 31% опрошенных, 18% респондентов — трехкомнатную, 2% склоняются к четырех- и более комнатной квартире, 7% — к студии.

Постановление правительства, устанавливающее правила программы льготной ипотеки, вступило в силу в начале мая. Оформить жилищный кредит по ставке 6,5% (она сохранится на весь срок займа) можно будет до 1 ноября. Минимальный взнос — 20%, лимит по объему кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 8 млн руб., в других регионах — 3 млн. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам будет возмещать государство.

Теги: купить квартиру, квартиры, жилье, ипотека, «Райффайзенбанк»
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