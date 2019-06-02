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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Поводом может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подозревают в фальсификации документов по его делу
Данил Лысенко (Фото: Tim Ireland / Zuma / TASS)

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала. Об этом сообщает в воскресенье The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Речь идет о ситуации вокруг обвинений в адрес прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Пропустив несколько допинг-тестов в прошлом году, спортсмен предоставил поддельные документы, согласно которым был болен и не мог явиться на проверки.

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Источники издания, знакомые с ходом расследования этого дела, сообщили, что адрес клиники, выдавшей справку, был липовым. По указанному адресу, утверждают они, находится разрушенное здание. «Клиника была выдуманной — от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов. Здесь [по этому адресу] нет клиники», — приводит газета слова своего источника.

Подозрения падают и на представителей Федерации легкой атлетики России, которые могли таким образом намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок и помочь ему выиграть «золото» на грядущей Олимпиаде, пишет издание.

Источник уверен, что, если обвинения будут доказаны, российских спортсменов отстранят от Олимпиады в Токио.

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Всероссийская Федерация легкой атлетики (ВФЛА) накануне комментировала ситуацию вокруг обвинений в причастности к фальсификации документов по делу Лысенко. «Мы заинтересованы в том, чтобы расследования были объективными, причин сомневаться в этом у нас нет», — приводил комментарий пресс-службы ВФЛА «Спорт Экспресс». В федерации добавили, что оказывают Athletics Integrity Unit, ведущей расследование, содействие и по делу Лысенко, и в отношении других дел.

Сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады в Токио поступают на фоне готовящегося заседания совета Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Заседание должно состояться 8-9 июня в Монако.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Олимпиада, допинг, легкая атлетика
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