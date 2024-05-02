В МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей

ГИБДД выдает владельцам автомобилей номерные знаки с триколором. Заказать их можно и в частных компаниях, где водитель сам выбирает номера с флагом или без. Последние обходятся дороже на несколько сотен рублей

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», в соответствии с которым изображение российского флага на номерных знаках автомобилей станет обязательным, сообщает «Коммерсантъ».

Исключение предлагают сделать для номеров машин членов дипломатического корпуса, для них значок будет факультативным.

В настоящий момент номерные знаки без триколора не являются нарушением, потому что не противоречат государственному стандарту (он регулирует размеры знака, наличие там разрешенных цифр, букв и обозначение региона регистрации автомобиля).

Номера с флагом выдают в ГИБДД при регистрации или перерегистрации автомобиля, но заказать их изготовление можно и в частных компаниях. В этом случае владелец автомобиля может выбрать номер с флагом или без, последний обходится дороже на 300-500 руб. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, номера без триколора часто выбирают люди, которые выезжают за рубеж — из-за опасений атаки вандалов или «по идейным соображениям».

С предложением сделать изображение флагов обязательным выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По словам депутата, он обратился в МВД и там пообещали, что поправки в ГОСТ внесут до конца года.

Штраф за нарушение ГОСТа на номер составляет 500 руб. Будут ли наказывать тех, кто получил номера без флага до внесения поправок, пока неизвестно, отмечает издание. Хинштейн сказал газете, что норма не будет иметь обратной силы.