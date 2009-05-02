В Подмосковье пассажирский автобус врезался в фуру
Общество, 02 мая 2009, 11:48
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В Подмосковье пассажирский автобус врезался в фуру
В Подмосковье пассажирский автобус врезался в стоявшую на обочине фуру. По предварительной информации, погибла одна пассажирка автобуса и 13 человек доставлены в больницу с различными травмами.
В Подмосковье пассажирский автобус врезался в стоявшую на обочине фуру. По предварительной информации, погибла одна пассажирка автобуса и 13 человек доставлены в больницу с различными травмами.
Как сообщили в Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, авария произошла сегодня около 08:30 мск на 50-м км Симферопольского шоссе.
Автобус "Мерседес" выполнял маршрут Москва-Серпухов. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в стоявшую на обочине фуру, считают в ГИБДД.