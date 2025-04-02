Главные роли умершего Вэла Килмера — от «Бэтмена» до «Схватки». Видео
Американский актер Вэл Килмер умер в возрасте 65 лет из-за пневмонии, передает The New York Times со ссылкой на его дочь Мерседес.
По ее словам, в 2014 году актеру диагностировали рак гортани, после чего он перенес химиотерапию и трахеотомию. У него были повреждены голосовые связки, из-за чего Килмер почти полностью потерял голос.
Он сыграл главную роль в фильме «Бэтмен навсегда», среди других картин — «Схватка», «Настоящая любовь», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада», «Топ Ган: Мэверик» и другие. За свою карьеру Килмер сыграл почти в 100 фильмах и сериалах.
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