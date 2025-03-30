Умер актер из «Основного инстинкта» Дэнис Арндт

Актеру было 86 лет. Он известен по ролям в фильмах «Основной инстинкт» и «Бандитки», а также в сериалах «Сверхъестественное», «Анатомия страсти» и «Закон Лос-Анджелеса»

Дэнис Арндт в 2016 году (Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

Американский актер Дэнис Арндт, известный по ролям в телесериалах «Закон Лос-Анджелеса», «Загородные страсти» и «Практика», скончался в США в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью актера. Арндт умер 19 марта в своем доме в Ашленде, штат Орегон. О причинах смерти не сообщается.

Арндт начал карьеру в театре, став одним из основателей Intiman Theatre в Сиэтле. Позже он работал в Oregon Shakespeare Festival и выступал в ведущих региональных театрах США. В 2015 году, в возрасте 77 лет, он дебютировал на Бродвее в постановке Heisenberg, за которую был номинирован на премию «Тони».

Арндт снимался в популярных телесериалах 1980-х и 1990-х годов, в том числе «Элли Макбил», «Чикагская надежда» и «Юристы Бостона». Также он снялся в сериалах «Сверхъестественное» и «Анатомия страсти». В кино актер запомнился ролями в фильмах «Основной инстинкт», «Метро» и «Бандитки».

Как сообщает издание, до актерской карьеры Арндт служил в армии США и пилотировал вертолеты во Вьетнаме. У актера остались семеро детей.