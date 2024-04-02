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В школе в финском Вантаа подросток открыл стрельбу

В школе в финском Вантаа произошла стрельба, огонь открыл подросток 12 лет

Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press

Подросток открыл стрельбу в школе финского города Вантаа, в 19 км от Хельсинки. Об этом сообщила ежедневная финская газета Iltalehti со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

В результате нападения пострадали три школьника. По данным полиции, подозреваемому в стрельбе 12 лет.

На момент публикации материала полиция еще не выпускала детей из здания школы, снаружи их ждали собравшиеся родители, отмечает издание.

В школе Виертола в городе Вантаа учится 800 детей с первого по девятый класс. Учебное заведение разделено на два комплекса. В том, где произошла стрельба, проводят занятия для детей среднего школьного возраста.

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Теги
Финляндия стрельба в школе полиция
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