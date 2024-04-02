В школе в финском Вантаа подросток открыл стрельбу
Подросток открыл стрельбу в школе финского города Вантаа, в 19 км от Хельсинки. Об этом сообщила ежедневная финская газета Iltalehti со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
В результате нападения пострадали три школьника. По данным полиции, подозреваемому в стрельбе 12 лет.
На момент публикации материала полиция еще не выпускала детей из здания школы, снаружи их ждали собравшиеся родители, отмечает издание.
В школе Виертола в городе Вантаа учится 800 детей с первого по девятый класс. Учебное заведение разделено на два комплекса. В том, где произошла стрельба, проводят занятия для детей среднего школьного возраста.
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