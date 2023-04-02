Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Как россияне оценили «цену» преступлений против себя. Инфографика Общество, 22:00
Последствия взрыва в баре «Патриот», где погиб Татарский. Видео СК Общество, 21:54
Олимпийский чемпион Свобода покинул пост в НОК Чехии за поддержку России Спорт, 21:53
МИД заявил о «ненависти» к погибшему военкору Татарскому со стороны Киева Политика, 21:52
СК показал фото из кафе в Петербурге, где произошел взрыв Политика, 21:51
Даниил Медведев выиграл четвертый турнир ATP в сезоне Спорт, 21:49
Как выглядит кафе после взрыва, в котором погиб Владлен Татарский Общество, 21:41 
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в баре в Петербурге Общество, 21:38
ЦСКА в третьем овертайме победил СКА в полуфинале Кубка Гагарина Спорт, 21:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:17
Грызлов обещал «придвинуть» ядерное оружие к границе Союзного государства Политика, 21:15
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 22:00 Политика, 21:12
Видео от очевидца с места взрыва в кафе в Санкт-Петербурге Политика, 21:04
Клуб Карпина победил аутсайдера РПЛ и установил рекорд по пенальти Спорт, 21:01
Общество ,  
0 

Как россияне оценили «цену» преступлений против себя. Инфографика

В 135,2 тыс. руб. оценили россияне «цену» преступлений против себя

«Цена» одного преступления для россиянина составляет 135,2 тыс. руб. Такую сумму во время опроса назвали жители страны. Их попросили оценить, на сколько нужно увеличить годовой доход жертвы преступления, чтобы вернуть ее удовлетворенность жизнью.

В опросе принимали участие 3 тыс. человек, которые были потерпевшими во время преступления, и 11,4 тыс. россиян, не пострадавших из-за них.

Как россияне оценили «цену» преступлений против себя. Инфографика

Как россияне оценили «цену» преступлений против себя. Инфографика

Авторы
Теги
Светлана Прохорова, Елизавета Ламова, Иван Ткачёв
При участии
Екатерина Виноградова, Анастасия Антипова
преступления Россия криминал
Материалы по теме
Путин поручил убрать размытые формулировки об экономических преступлениях
Экономика
В России снизилось число погибших в результате преступлений
Общество
Эксперты впервые рассчитали «цену» преступности в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter