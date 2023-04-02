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Как россияне оценили «цену» преступлений против себя. Инфографика
В 135,2 тыс. руб. оценили россияне «цену» преступлений против себя
«Цена» одного преступления для россиянина составляет 135,2 тыс. руб. Такую сумму во время опроса назвали жители страны. Их попросили оценить, на сколько нужно увеличить годовой доход жертвы преступления, чтобы вернуть ее удовлетворенность жизнью.
В опросе принимали участие 3 тыс. человек, которые были потерпевшими во время преступления, и 11,4 тыс. россиян, не пострадавших из-за них.