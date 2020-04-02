Экс-замглавы Роскомнадзора стал заместителем министра культуры

Максим Ксензов отвечал в РКН за выдачу предупреждений СМИ и блокировку сайтов. В Минкультуры он может заняться процессами цифровизации и киноиндустрией

Максим Ксензов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Максим Ксензов распоряжением премьера Михаила Мишустина назначен заместителем министра культуры. С документом, подписанным премьером, ознакомился РБК, назначение подтвердили два источника в правительстве.

Накануне о назначении Ксензова на этот пост со ссылкой на источник писал ТАСС. По данным собеседника агентства, на должности замминистра Ксензов будет курировать киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере.

Максим Ксензов родился в 1973 году в Запорожье, учился в московской Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. В 2004 году он стал главой управления Росохранкультуры, в сферу деятельности которого тогда входило регулирование СМИ. Позднее это ведомство было преобразовано в Роскомнадзор. Заместителем руководителя Роскомнадзора Ксензов стал в 2012 году. Он занимался разрешительной работой, контролем и надзором в сфере массовых и электронных коммуникаций. В частности, он занимался вопросами, связанными с выдачей предупреждений СМИ и блокировкой противоправных сайтов. В 2014 году в интервью «Известиям» он заявил: «Мы завтра же можем в течение нескольких минут заблокировать Twitter или Facebook в России», — и сообщил, что не видит в этом больших рисков.

В 2015 году он на некоторое время покинул госслужбу и перешел в Национальную медиа группу, где стал заместителем гендиректора. Однако вскоре он вернулся в правительство на пост заместителя директора департамента проектной деятельности.