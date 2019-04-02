Медведев поздоровался с андроидом и примерил отечественные «умные» часы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Пермь посетил технопарк Morion Digital, сообщает «РИА Новости».
Один из роботов компании Promobot узнал премьер-министра благодаря системе распознавания лиц и поздоровался с ним. «Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Мы с вами не виделись 3 года 10 месяцев 6 дней 7 часов 15 минут и 40 секунд», — сообщил он премьеру.
Андроид также рассказал главе кабмина, что «с прошлой встречи поумнел» и может теперь выполнять работу экскурсовода, полицейского и консультанта. Как пояснил председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков, предыдущая встреча Медведева и этого андроида состоялась на открытии технопарка.
На производственной площадке Медведев также ознакомился с этапами сборки роботов и посмотрел организованное для него «шоу» андроидов: один из роботов станцевал под народную песню, а еще два исполнили короткую музыкальную композицию.