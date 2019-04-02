Медведев поздоровался с андроидом и примерил отечественные «умные» часы

Во время визита в технопарк в Перми Медведев назвал полезной историей российские «умные» часы и осмотрел производственную площадку компании, которая разрабатывает сервисных андроидов. Один из роботов главу кабмина узнал

Дмитрий Медведев во время посещения технопарка Morion Digital (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Пермь посетил технопарк Morion Digital, сообщает «РИА Новости».

Один из роботов компании Promobot узнал премьер-министра благодаря системе распознавания лиц и поздоровался с ним. ​«Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Мы с вами не виделись 3 года 10 месяцев 6 дней 7 часов 15 минут и 40 секунд», — сообщил он премьеру.

Андроид также рассказал главе кабмина, что «с прошлой встречи поумнел» и может теперь выполнять работу экскурсовода, полицейского и консультанта. Как пояснил председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков, предыдущая встреча Медведева и этого андроида состоялась на открытии технопарка.

На производственной площадке Медведев также ознакомился с этапами сборки роботов и посмотрел организованное для него «шоу» андроидов: один из роботов станцевал под народную песню, а еще два исполнили короткую музыкальную композицию.